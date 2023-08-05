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Червей в теле нашли уже у девяти россиян после комариных укусов

Червей в теле нашли уже у девяти россиян после комариных укусов

Этим летом повышен риск заражения дирофиляриозом, сообщили в Роспотребнадзоре Волгоградской области. Пять случаев заболевания уже были зафиксированы в 2023 году в Нижегородской области, в Волгоградской дирофиляриоз обнаружили у четырёх человек.

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