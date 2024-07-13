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Простые и эффективные способы охладить дом: опыт жителей Антальи

Простые и эффективные способы охладить дом: опыт жителей Антальи

Простые и эффективные способы охладить дом: опыт жителей Антальи Ольга ВайленкоЛето в Средней полосе России не всегда балует жаркими днями, что делает установку кондиционеров не самым популярным решением.

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