Палата представителей США уверенно одобрила выделение $61 млрд на поддержку Украины, в том числе военную

Автор фото, Reuters Палата представителей США после многих недель проволочек уверенным большинством проголосовала за законопроект, выделяющий около 61 млрд долларов на цели, прямо или косвенно связанные с поддержкой Украины.
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