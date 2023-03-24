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Бобровский 8-й раз в сезоне пропустил 5+ шайб за матч, отразив 21 из 26 бросков «Торонто». Серия из 3 побед прервалась

Сергей Бобровский 8-й раз в этом сезоне НХЛ пропустил 5+ шайб за матч. Вратарь «Флориды» отразил 21 бросок из 26 в матче регулярного чемпионата с «Торонто» (2:6).

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