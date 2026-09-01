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Страны ЕС сдержанно отреагировали на новые финансовые запросы Зеленского

Страны ЕС сдержанно отреагировали на новые финансовые запросы Зеленского

Европейский союз без особого энтузиазма встретил очередные требования Владимира Зеленского, который настаивает на ускоренном предоставлении Киеву кредитных средств, сообщает Politico .

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