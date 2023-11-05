UH: Рилузол предотвращает двигательные нарушения при травме спинного мозга

Ученые из Хьюстонского университета (UH) доказали многообещающую эффективность препарата Рилузол для предотвращения двигательных осложнений у людей с острыми травмами спинного мозга, если препарат принят в течение 12 часов после травмы.
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