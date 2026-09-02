Угрозы украинского лидера Владимира Зеленского не нарушат авиасообщение над Россией — система транспортной безопасности не раз демонстрировала свою надежность при попытках ВСУ атаковать дронами территорию РФ.
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