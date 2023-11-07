Курение и не только: кузбасский фтизиатр назвал причины заболеваний органов дыхания

На сегодняшний день достаточно широко распространены заболевания органов дыхания: аллергические (бронхиальная астма), инфекционные (пневмония, туберкулез), онкологические и заболевания с неустановленной причиной (саркоидоз).
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