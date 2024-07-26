Иванов: кажется, что Вернблум из психбольницы имени Кащенко дает интервью

Российский полузащитник казанского "Рубина" Олег Иванов подверг критике бывшего игрока московского ЦСКА Понтуса Вернблума, который принес извинения народу Швеции за игру в российском клубе и раскритиковал Россию.
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