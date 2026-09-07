Көз көне кәеф төшү уйдырма да, ялкаулык та түгел - табиб аңлата

Гаилә терапевты һәм клиник психолог Елена Куперштейн көз көне кәефсезлек («осенняя хандра») еш кына сезонлы аффектив тайпылыш китереп чыгаруын хәбәр итте.
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