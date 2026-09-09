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Монтойя: Хэмилтона и Леклера надо вызвать «на ковер» в Маранелло

Монтойя: Хэмилтона и Леклера надо вызвать «на ковер» в МаранеллоFerrariБывший гонщик Формулы 1 Хуан-Пабло Монтойя считает, что руководству Ferrari необходимо вмешаться в ситуацию между Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером после инцидента на первом круге Гран При Италии.

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