Монтойя: Хэмилтона и Леклера надо вызвать «на ковер» в Маранелло

Монтойя: Хэмилтона и Леклера надо вызвать «на ковер» в МаранеллоFerrariБывший гонщик Формулы 1 Хуан-Пабло Монтойя считает, что руководству Ferrari необходимо вмешаться в ситуацию между Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером после инцидента на первом круге Гран При Италии.