«Мне этого не хватало в жизни»: Медведева о значении брака с Гайнутдиновым

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о сокровенном значении брака с танцовщиком Ильдаром Гайнутдиновым в ее жизни.
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