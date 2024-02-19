Журналист рассказал о драке Расторгуева с Шевчуком из-за Цоя

Журналист Евгений Додолев в беседе с aif.ru рассказал, что он стал свидетелем драки Юрия Шевчука и Николая Расторгуева, которая произошла спустя некоторое время после гибели Виктора Цоя на презентации его посмертного альбома.
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