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Bloomberg: Metallica презентует первый концертный VR-фильм на гарнитуре Apple

Bloomberg: Metallica презентует первый концертный VR-фильм на гарнитуре Apple

Рок-группа Metallica презентует свой первый концертный VR-фильм на гарнитуре Apple Vision Pro. «Metallica, одна из самых продаваемых хеви-метал групп в мире, объявила о планах по запуску концертного фильма на гарнитуре Vision Pro компании Apple», — пишет Bloomberg.

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