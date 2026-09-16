Свадьба с разницей в 55 лет: за кого вышла замуж Ангелина Вовк

Сообщение о свадьбе 84-летней телеведущей Ангелины Вовк с 29-летним мужчиной оказалось связано с ее полной тезкой — внучатой племянницей, которая минувшим летом вышла замуж за видеоредактора Ивана Полбенникова.
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