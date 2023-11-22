Померились исками: дилеры подают в суд на ушедших автопроизводителей

Российские дилеры Renault начали требовать миллионные компенсации от французской компании Renault. В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РоАД) не исключают, что иски могут быть поданы и против других автопроизводителей, ушедших из нашей страны.
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