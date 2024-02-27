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В США хотят закрыть ООН

В США хотят закрыть ООН

Просто замечательная новость пришла из США. Там некий конгрессмен Мэтт Гаетц предложил прекратить платить взносы в ООН и вообще выселить эту организацию из США.

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Комментарии
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Air
Это уже не организация объединенных наций, а какое то общество  ограниченного несоответствия (оон) на условиях янкожидов из сша!
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14 час.
A
Air
ООН- это мертворожденный проект англожидов, специально ими созданный, чтобы оправдывать свои агрессивные захватнические,  неоколониальные амбиции, на всем земном шаре!
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14 час.
Алексей Горшков
Если смотреть в КОРЕНЬ - для чего образовывались эти две международные организации? Лига Наций - чтобы ОБЕСПЕЧИТЬ мироустройство, сложившееся после Первой Мировой войны. Обеспечила? Поэтому и развалилась, а рассыпаться начала БУКВАЛЬНО СРАЗУ !!! До 1923 года, к примеру, Мемельский край Восточной Пруссии Германии был под протекторатом Лиги Наций в лице оккупировавших её французов. Но в 1920 году поляки у Литвы отобрали Виленскую область, обиженные этим литовцы оттяпали у Германии Мемельский край,назвав его Клайпедской областью! Как отреагировала Лига Наций? Как в фильме: &quot;А, Кемска волость - пущай забирают!&quot;,и французов вывела! Да много &quot;косяков&quot; у этой организации ещё было - допустим - БЕЗДЕЙСТВИЕ при оккупации в 1936 году гитлеровцами Рейнской области, тоже прогарантированной Лигой Наций, как демилитаризованная зона - очередная &quot;Кемска волость&quot;! Так же и ООН возникла дли гарантирования миропорядка, сложившегося после Второй Мировой войны! Прогарантировала? А где тогда СССР, Чехословакия, Югославия ? С ГДР особая история - при возникновении ООН Германия и была единой, так что РАСКОЛ Германии на два государства - мне кажется - так же &quot;косяк&quot; ООН, а объединение их - НЕ ЕЁ ЗАСЛУГА !!! И ЭТО ВСЁ - ТОЛЬКО ЕВРОПА !!!
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14 мин.

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