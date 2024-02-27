В США хотят закрыть ООН

Алексей Горшков

Если смотреть в КОРЕНЬ - для чего образовывались эти две международные организации? Лига Наций - чтобы ОБЕСПЕЧИТЬ мироустройство, сложившееся после Первой Мировой войны. Обеспечила? Поэтому и развалилась, а рассыпаться начала БУКВАЛЬНО СРАЗУ !!! До 1923 года, к примеру, Мемельский край Восточной Пруссии Германии был под протекторатом Лиги Наций в лице оккупировавших её французов. Но в 1920 году поляки у Литвы отобрали Виленскую область, обиженные этим литовцы оттяпали у Германии Мемельский край,назвав его Клайпедской областью! Как отреагировала Лига Наций? Как в фильме: "А, Кемска волость - пущай забирают!",и французов вывела! Да много "косяков" у этой организации ещё было - допустим - БЕЗДЕЙСТВИЕ при оккупации в 1936 году гитлеровцами Рейнской области, тоже прогарантированной Лигой Наций, как демилитаризованная зона - очередная "Кемска волость"! Так же и ООН возникла дли гарантирования миропорядка, сложившегося после Второй Мировой войны! Прогарантировала? А где тогда СССР, Чехословакия, Югославия ? С ГДР особая история - при возникновении ООН Германия и была единой, так что РАСКОЛ Германии на два государства - мне кажется - так же "косяк" ООН, а объединение их - НЕ ЕЁ ЗАСЛУГА !!! И ЭТО ВСЁ - ТОЛЬКО ЕВРОПА !!!