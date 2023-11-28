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Путин назвал представителей ЛГБТ частью общества

Путин назвал представителей ЛГБТ частью общества

Путин: представители ЛГБТ имеют право выигрывать в конкурсах Павел Зубов Президент России Владимир Путин заявил, что представители ЛГБТ тоже являются частью общества.

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Комментарии
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sp
svetlana pustovalova
Пусть живут себе без пропаганды своих наклонностей. Должно быть так же, как и с порнографией. Нечего говорить о том, что непотребно. Президент сказал - теперь полезут во все щели. Противно.
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16 час.
Лев Добрый
Хотел бы добавить, что извращенцев ЛГБТ надо лечить, а для этого надо восстановить все ЛТП (лечебно-трудовой профилакторий), Советская власть в ЛТП лечила алкоголиков!😎👍👈
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16 час.
ТР
Татьяна Рябинова
А раньше он по другому говорил, что же изменилось ....
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14 час.

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