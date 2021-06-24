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60 лет на службе. Факторы успеха гранатомета РПГ-7

60 лет на службе. Факторы успеха гранатомета РПГ-7

РПГ-7 и выстрел ПГ-7ВР. Фото Vitalykuzmin.net Ровно 60 лет назад, 16 июня 1961 г. постановлением Совмина СССР на вооружение Советской армии был принят новейший реактивный противотанковый гранатомет РПГ-7 с реактивной кумулятивной гранатой ПГ-7В.

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