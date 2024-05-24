Оскар Кучера заявил о встрече с Заворотнюк на публичном мероприятии: «Как раньше»

Сохранился ли островок искренности в этом жестоком мире шоу-бизнеса? Абсолютно и бесповоротно отвечаем: да! Когда у одного из коллег происходят беды и ненастья в жизни, другие стараются объединиться, чтобы хоть как-то помочь или поддержать.
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