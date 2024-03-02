В США раскрыли новые границы Украины по результатам СВО

Тем временем Сырский готов заменить командование ряда бригад из-за их просчетов. Су-35С ВКС РФ не дают авиации ВСУ взлететь с аэродромов Истребители Су-35С ВКС РФ стоят на боевом дежурстве, контролируя воздушное пространство на Авдеевском направлении.