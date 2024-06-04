Министры здравоохранения прогрессивных западных стран.

такие улыбчивые.Терез Коффи. Британия. Короче. Будем честны. Не все министры здравоохранения - пай-девочки)Вот, например, британский министр Терез Коффи откровенно признаётся, что она не является "образцом для подражания".
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