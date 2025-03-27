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Так что да, если у вас полная страна муд@ков, то это надолго

Так что да, если у вас полная страна муд@ков, то это надолго

Как показывает практика, статистика и даже госпожа История, если у вас полная страна муд@ков, то это надолго.

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Комментарии
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Юрий Дмитриев
А почему мудаки? А потому что пропаганда хорош работает. Вот бы нам такое сплоченное общество (конечно не мудаков), меньше было бы либерастов, единицы бы уезжали из страны, и понимали бы, что самое ценное - это Родина.
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8 час.
ИВ
Иван Вакула
Более 30 внушали из всех утюгов, что Украина понад всэ и режим добился ненавидеть русское во всём. Их девиз, война до последнего украинца в действии.
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8 час.
ВА
Владимир Акулов
Таких    РЕАЛЬНОСТЬ   с  помощью  смерти  ,  страданий  ,  нищеты   вернет  к  действительности.
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1 час.
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