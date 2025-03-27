Так что да, если у вас полная страна муд@ков, то это надолго

Юрий Дмитриев

А почему мудаки? А потому что пропаганда хорош работает. Вот бы нам такое сплоченное общество (конечно не мудаков), меньше было бы либерастов, единицы бы уезжали из страны, и понимали бы, что самое ценное - это Родина.