Как показывает практика, статистика и даже госпожа История, если у вас полная страна муд@ков, то это надолго.
Так что да, если у вас полная страна муд@ков, то это надолго
Комментарии
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Юрий Дмитриев
А почему мудаки? А потому что пропаганда хорош работает. Вот бы нам такое сплоченное общество (конечно не мудаков), меньше было бы либерастов, единицы бы уезжали из страны, и понимали бы, что самое ценное - это Родина.
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8 час.
ИВ
Иван Вакула
Более 30 внушали из всех утюгов, что Украина понад всэ и режим добился ненавидеть русское во всём. Их девиз, война до последнего украинца в действии.
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8 час.
ВА
Владимир Акулов
Таких РЕАЛЬНОСТЬ с помощью смерти , страданий , нищеты вернет к действительности.
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1 час.
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