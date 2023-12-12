Сергей Серебренников: 68 лет — для городов возраст юный!

Мэр Братска Сергей Серебренников поздравил горожан с Днем города сегодня, 12 декабря. Глава северной столицы Приангарья пожелал братчанам крепкого сибирского здоровья, семейного благополучия, счастья и радости, исполнения всех намеченных планов и добрых пожеланий.
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