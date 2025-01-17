Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Румынии произошел государственный переворот

В Румынии произошел государственный переворот

Румынское государство фактически перестало существовать. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила депутат Европарламента от Румынии Диана Шошоакэ, отвечая на вопрос об отмене итогов первого тура президентских выборов в ее стране, где победил евроскептик Кэлин Джорджеску.

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
Нормально, для дикарского &quot;еврогосударства&quot;.
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17 час.

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