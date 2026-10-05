Как ребенку легально пропустить физкультуру из-за плохого самочувствия

Что делать, если в школу ребенок пошел, но заниматься на физкультуре не может Обновлено 05.10.2026Нередко у ребенка в детском саду или школе возникает необходимость освобождения от занятий физкультурой.
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