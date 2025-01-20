Удар ВСУ по школе в селе Бехтеры был нанесен из РСЗО HIMARS

Global Look Press/Staff Sgt. Oscar Gollaz/Keystone Press Agency Ракетный удар по школе в херсонском селе Бехтеры, где погибли два мирных жителя и 15 пострадали, был нанесен боевиками ВСУ из американской РСЗО HIMARS, сообщили в беседе с РИА Новости в пресс-службе губернатора региона Владимира Сальдо.