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Удар ВСУ по школе в селе Бехтеры был нанесен из РСЗО HIMARS

Удар ВСУ по школе в селе Бехтеры был нанесен из РСЗО HIMARS

Global Look Press/Staff Sgt. Oscar Gollaz/Keystone Press Agency Ракетный удар по школе в херсонском селе Бехтеры, где погибли два мирных жителя и 15 пострадали, был нанесен боевиками ВСУ из американской РСЗО HIMARS, сообщили в беседе с РИА Новости в пресс-службе губернатора региона Владимира Сальдо.

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