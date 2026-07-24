Редакция GizmoChina опубликовала топ геймерских наушников для смартфонов

Редакция GizmoChina составила список лучших наушников для мобильного гейминга. При выборе моделей авторы рекомендовали обращать внимание прежде всего на низкую задержку звука, качество передачи пространственного аудио, микрофон, время автономной работы и наличие активного шумоподавления.
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