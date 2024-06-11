Представители ведущих структур российского и азербайджанского фондового рынка провели бизнес-встречу в Баку

5 июня Анатолий Григорьевич Гавриленко (основатель ГК «АЛОР», Председатель Экспертного Совета по финансовой грамотности в сфере деятельности некредитных финансовых организаций при Банке России, совладелец АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»), Дмитрий Тимофеев (Генеральный директор ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)), Эмиль Бурунов (первый заместитель Генерального директора ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)) в составе делегации представителей ведущих структур российского фондового рынка прибыли с бизнес-визитом в Баку.