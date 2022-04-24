Мировое обозрение

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На Украину привезли сотни новейших шведских гранатометов. Стоит ли российским танкистам их опасаться? (2022)

На Украину привезли сотни новейших шведских гранатометов. Стоит ли российским танкистам их опасаться? (2022)

Эти гранатометы для украинских вооруженных сил поставили из Швеции. Назван гранатомет в честь Карла Густава - знаменитого шведского короля-завоевателя, который своими походами наводил страх на всю северную Европу в середине 17 века.

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