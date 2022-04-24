На Украину привезли сотни новейших шведских гранатометов. Стоит ли российским танкистам их опасаться? (2022)

Эти гранатометы для украинских вооруженных сил поставили из Швеции. Назван гранатомет в честь Карла Густава - знаменитого шведского короля-завоевателя, который своими походами наводил страх на всю северную Европу в середине 17 века.
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