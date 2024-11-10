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Модель Мария Погребняк опровергла наличие долгов перед ФНС

Модель Мария Погребняк опровергла наличие долгов перед ФНС

Модель и блогерша Мария Погребняк опровергла в Telegram-канале слух о блокировке ее счетов. Погребняк уверила, что не имеет задолженностей перед Федеральной налоговой службой, а с ее счетами все в порядке.

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