Модель Мария Погребняк опровергла наличие долгов перед ФНС

Модель и блогерша Мария Погребняк опровергла в Telegram-канале слух о блокировке ее счетов. Погребняк уверила, что не имеет задолженностей перед Федеральной налоговой службой, а с ее счетами все в порядке.
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