"Зима близко. На Западе больше нет запасов нефти, которые можно было бы истощить. Мы истощили все имеющиеся запасы".
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Очередное словоблудие оправдывающее неспособность нанести стратегический урон (поражение) ннашим 'уважаемым партнерам'!
Если Дедушка Мороз-сократит руковолство Евросоюза по численности- то это будет редкий но единственно верный процесс от Природы!
чего им переживать наше правительство состоит большинство из граждан западных стран. и нефть дадут и газ и уголька подкинут. ведь своим деткам не дадут замерзнуть. та страна которая с самого начала помогала Украине и сейчас помогает им.. нужна нефть пожалуйста все сразу и сколько угодно. забыли что она нам сотворила сколько парней положили. это не в счет это мелочи. политика сложная но не да такой же степени. продать тех кто защищает страну и ради чего. Америка враг она и будет врагом как бы вы не ластились перед ней.
ничО, - дядя Сэм и ВВП уже договорились о поставках и нефти, и нефтепродуктов (дизеля)...