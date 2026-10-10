Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

85 919 подписчиков

"Зима близко. На Западе больше нет запасов нефти, которые можно было бы истощить. Мы истощили все имеющиеся запасы"

"Зима близко. На Западе больше нет запасов нефти, которые можно было бы истощить. Мы истощили все имеющиеся запасы"

"Зима близко. На Западе больше нет запасов нефти, которые можно было бы истощить. Мы истощили все имеющиеся запасы".

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя ALEKSANDR LIS
ALEKSANDR LIS

Если Дедушка Мороз-сократит руковолство Евросоюза по численности- то это будет редкий но единственно верный процесс от Природы!

Профиль пользователя САША ЛЕПАЕВ
САША ЛЕПАЕВ

чего им переживать наше правительство состоит большинство из граждан западных стран. и нефть дадут и газ и уголька подкинут. ведь своим деткам не дадут замерзнуть. та страна которая с самого начала помогала Украине и сейчас помогает им.. нужна нефть пожалуйста все сразу и сколько угодно. забыли что она нам сотворила сколько парней положили. это не в счет это мелочи. политика сложная но не да такой же степени. продать тех кто защищает страну и ради чего. Америка враг она и будет врагом как бы вы не ластились перед ней.