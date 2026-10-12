Нерожавшие в группе риска: началась неделя борьбы с раком молочной железы

12 октября стартовала неделя борьбы с раком молочной железы. Об этом сообщает Минздрав Татарстана. Реализуя нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», врачи призывают женщин соблюдать профилактические меры: отказаться от курения и алкоголя, следить за весом и больше двигаться.
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