Нерожавшие в группе риска: началась неделя борьбы с раком молочной железы

12 октября стартовала неделя борьбы с раком молочной железы. Об этом сообщает Минздрав Татарстана. Реализуя нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», врачи призывают женщин соблюдать профилактические меры: отказаться от курения и алкоголя, следить за весом и больше двигаться.