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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Ютубер нашел качественную подделку игрового процессора AMD Ryzen 7 7800X3D, которую ...

Ютубер нашел качественную подделку игрового процессора AMD Ryzen 7 7800X3D, которую ...

Ютубер нашел качественную подделку игрового процессора AMD Ryzen 7 7800X3D, которую сложно отличить от оригиналаКак оказалось, мошенники начали выпускать качественные подделки популярного игрового процессора AMD Ryzen 7 7800X3D, которые на первый взгляд довольно тяжело отличить от оригинала.

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