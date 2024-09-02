Ютубер нашел качественную подделку игрового процессора AMD Ryzen 7 7800X3D, которую сложно отличить от оригиналаКак оказалось, мошенники начали выпускать качественные подделки популярного игрового процессора AMD Ryzen 7 7800X3D, которые на первый взгляд довольно тяжело отличить от оригинала.