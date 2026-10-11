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Артюхов протестировал малый ледовый корт «Ямал-Арены»

Артюхов протестировал малый ледовый корт «Ямал-Арены»

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 11 октября провел тренировку по хоккею на «Ямал-Арене». Он протестировал малый ледовый корт и остался доволен его качеством.

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