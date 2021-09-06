Информация для молдавских фермеров: Какие сорта яблок покупают чаще всего

Эксперты вычислили лидеров продаж по сортам яблок. 60% спроса мирового рынка яблока сегодня приходится на сорт «Роял Гала», оставшуюся долю в структуре спроса занимают сорта «Фуджи», «Голден», «Ред Делишез», «Грэнни Смит» и «Ред Джонапринц».