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Информация для молдавских фермеров: Какие сорта яблок покупают чаще всего

Информация для молдавских фермеров: Какие сорта яблок покупают чаще всего

Эксперты вычислили лидеров продаж по сортам яблок. 60% спроса мирового рынка яблока сегодня приходится на сорт «Роял Гала», оставшуюся долю в структуре спроса занимают сорта «Фуджи», «Голден», «Ред Делишез», «Грэнни Смит» и «Ред Джонапринц».

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