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Боец с позывным Амиго: памятник лётчику Морозову в Соледаре стал знаком крепости

Боец с позывным Амиго: памятник лётчику Морозову в Соледаре стал знаком крепости

Памятник советскому лётчику Нафанаилу Морозову в полностью разрушенном в ходе боев городе Соледар (ДНР) превратился в знак крепости для российских военных, сообщил журналистам командир диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» с позывным Амиго.

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