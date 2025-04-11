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80-летию встречи на Эльбе посвятят выставку в Музее Победы

80-летию встречи на Эльбе посвятят выставку в Музее Победы

23 апреля в Музее Победы откроется выставка «Встреча на Эльбе». Временная экспозиция приурочена к 80-летию исторической встречи союзников по антигитлеровской коалиции – передовых подразделений 58-й гвардейской стрелковой дивизии 5-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта и солдат 69-й пехотной дивизии 1-й армии США.

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