80-летию встречи на Эльбе посвятят выставку в Музее Победы

23 апреля в Музее Победы откроется выставка «Встреча на Эльбе». Временная экспозиция приурочена к 80-летию исторической встречи союзников по антигитлеровской коалиции – передовых подразделений 58-й гвардейской стрелковой дивизии 5-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта и солдат 69-й пехотной дивизии 1-й армии США.
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