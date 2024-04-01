Рынок может продолжить тенденцию последних дней

Мировые рынки начала апрель неоднозначно. С одной стороны, азиатские индексы в основном растут благодаря китайской макростатистике, только японский Nikkei 225 снижается, а торги в Гонконге и вовсе не проходят в связи с выходным днем.
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