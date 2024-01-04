Полицейские Нижнегорского района присоединились к ежегодной акции

В рамках Всероссийской ежегодной акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники полиции, переодетые в костюмы желанных для детей новогодних персонажей, посетили многодетные семьи и семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
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