Украинские чиновники и представители частных компаний нанесли государству ущерб на 254 миллиона гривен, или более 5,6 миллиона долларов, при закупке беспилотников для сил обороны в 2023 году.
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