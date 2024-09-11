Суд выписал из квартиры напавшего на Брянскую область главу РДК Капустина

Перовский суд Москвы принял решение о выселении из квартиры Дениса Капустина* (внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или террору), одного из руководителей организации "Русский добровольческий корпус" (РДК).
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