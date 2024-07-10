В Уфе на время велогонки перекроют несколько улиц

Сегодняшний день внесет изменения в транспортную картину Уфы. В связи с проведением третьего этапа международной велогонки "Тур России", который состоится в субботу, 13 июля, некоторые улицы будут перекрыты.
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