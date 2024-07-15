«Да ты никто и звать тебя никак», — Пугачева устроила скандал и нецензурно назвала администратора в отеле

Алла Борисовна всегда умела за себя постоять. Чаще всего все вокруг понимали, что великой звезде нельзя переходить дорогу, поэтому не спорили с Примадонной, если хотели сохранить свою репутацию и свою работу, но однажды артистка наткнулась на администратора в отеле, который отказался делать певице поблажки только потому что она известна.
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