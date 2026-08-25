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Hormuz Crisis Boosts Appeal of $42-Billion Tanzania LNG

Equinor sees a multi-billion LNG export project in Tanzania becoming more attractive for development amid the Middle East conflict that has crippled liquefied natural gas supply through the Strait of Hormuz, a senior executive at the Norwegian energy major said on Tuesday.

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