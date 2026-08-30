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Царьград

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Радулов провёл отпуск в Италии и США перед новым хоккейным сезоном

Радулов провёл отпуск в Италии и США перед новым хоккейным сезоном

Александр Радулов, форвард «Локомотива», провёл летний отпуск с семьёй в Италии и посетил США. В течение двух сезонов КХЛ ярославская команда дважды завоевала Кубок Гагарина, а Радулов вошёл в символическую сборную лиги, набрав 69 очков в 86 матчах.

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