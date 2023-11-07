На Алтае менее половины семей с детьми могут позволить себе арендовать жилье

Семейный доход должен составлять 75,8 тыс. рублей, чтобы хватило на аренду и повседневные расходы Алтайский край занял 54 место в рейтинге регионов по доступности аренды жилья для семей с двумя детьми, сообщает РИА Новости.
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