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Нижегородская правда

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Более десяти деревень исчезнут с карты Нижегородской области

Более десяти деревень исчезнут с карты Нижегородской области

Привет, читатель! Я — специальный корреспондент Виктор Медиа. Я расскажу вам о главном к этому часу. 15 населенных пунктов исчезнут или изменят статус на карте Нижегородской области с 2027 года.

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