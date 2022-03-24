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Манчини о 0:1 с Северной Македонией: «Удача, сопутствовавшая Италии на Евро, уступила место тотальному невезению. Гол на 92-й минуте вписывается в картину»

Роберто Манчини описал ощущения от поражения в матче с Северной Македонией (0:1). Сборная Италии, проиграв в полуфинальном стыковом матче, лишилась шанса выступить на ЧМ-2022.

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