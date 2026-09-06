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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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На первую победу «Локомотива» в сезоне букмекеры давали 24%

«Локомотив» впервые победил в сезоне-2026/27. В Калининграде команда обыграла «Балтику» 2:1. Решающий гол на 85-й минуте забил Андрей Мостовой, который дебютировал за «Локомотив» после возвращения.

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